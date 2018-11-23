Государственные и муниципальные унитарные предприятия будут ликвидированы к 2023 году, сообщает DEITA.RU.

Об этом заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко рассказала ТАСС на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

«ФАС разработала законопроект, согласно которому планируется, что ФГУПы и МУПы будут ликвидированы либо реорганизованы. Сначала устанавливался срок — до 2020 года, сейчас речь идет о 2023 годе. Необходимо понимать, что, конечно, будут исключения — это либо естественные монополии, либо, например, ФГУПы, необходимые для обороны и безопасности государства», - рассказала заместитель министра экономического развития.





Оксана Тарасенко всего три года проработала в Минэкономразвития, но недавно уже стала заместителем главы ведомства. Некоторые связывают это с тем, что она дала показания против своего бывшего начальника Алексея Улюкаева.

Девушка пришла в Минэкономразвития в 2015 году на позицию директора департамента координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности. На момент ареста Улюкаева осенью 2016 года по обвинению в получении взятки в 2 миллиона долларов США она возглавляла департамент корпоративного управления ведомства.

На суде Тарасенко рассказала, что ее департамент разрабатывал проект доклада о положительном эффекте приватизация «Башнефти» для госказны. Тарасенко утверждала, что Улюкаев в последний момент вычеркнул некоторые пункты из этого доклада.

Экс-главу Минэкономразвития приговорили к 8 годам тюрьмы и штрафу в 130 миллионов рублей. Но Замоскворецкий суд 14 февраля 2019 года принял решение снять обеспечительный арест с имущества экс-министра, так как он заплатил штраф. Улюкаеву вернут около 40 миллионов рублей, два дома, автомобиль, золотые монеты и серебряный слиток.

Дмитрий Санников