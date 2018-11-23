На Сахалине в торговом центре произошел крупный пожар, сообщает DEITA.RU.

Как известно на данным момент ТЦ "Океан" загорелся в городе Оха. По информации МЧС, люди покинули здание самостоятельно, по предварительным данным, пострадавших нет.

Пожар начался около 11.44 по местному времени. Общая площадь одноэтажного здания составляет порядка 1000 квадратных метров. В ведомстве уточняют, что загорелся потолок на площади 30 "квадратов".

Сейчас устанавливаются причины произошедшего.



Ирина Петрова