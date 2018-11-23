Сегодня утром, 18 февраля, пожарные спасли шесть человек в Кировском районе, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в краевом МЧС, в 09.52 в пожарно-спасательную службу Кировского муниципального района поступило сообщение о том, что в многоэтажном жилом доме, расположенном в посёлке Горные Ключи на проспекте Лазурный, произошёл пожар.

В 09.56 на место происшествия прибыли первые пожарные подразделения. В подъезде дома наблюдалось сильное задымление. В ходе разведки пожарные установили, что на четвертом этаже дома загорелась квартира.

Из отрезанных дымом соседних квартир их силами были спасены шесть человек, двое из них - дети. Еще одну пострадавшую 1950 года передали бригаде "Скорой".

В 10.19 пожар был локализован, в 11.20 – полностью ликвидирован. Общая площадь распространения огня составила 18 кв. м. К тушению были привлечены 20 огнеборцев и 6 единиц техники.

Ирина Петрова