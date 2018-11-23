Как рассказали в СУ СК России по Кемеровской области, в пятницу, 8 февраля, в 8 часов 30 минут по местному времени служебный вахтовый автобус компании разрез «Распадский», в котором находились 22 рабочих, перевернулся, опрокинулся в кювет и упал с высоты восемь метров.

В результате происшествия шесть человек скончались на месте аварии, 16 пострадали и доставлены в больницы с различной степенью тяжести.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Екатерина Брязгунова