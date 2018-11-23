Взрывные устройства были сброшены на территорию Донецка с помощью беспилотника, заявил начальник оборонного ведомства ДНР Даниил Безсонов (позывной «Гудвин»), сообщает DEITA.RU.

Он уточнил, что сейчас на месте взрывов работают следственные органы.

«По предварительным данным, их сбросили при помощи БПЛА», — уточнил Безсонов.



Как сообщалось ранее, сегодня около 09.00 утра по местному времени в центре столицы ДНР прогремели три взрыва, пишет РИА ФАН Два — на бульваре Пушкина, третий — рядом с перекрестком бульвара Пушкина и РККА.



Таисия Масина