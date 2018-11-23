Объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны, следует из предварительной оценки Росфинмониторинга, сообщает DEITA.RU.

Примечательно, что объем теневых сделок составлял 28% в 2015–2016 годах.

Теневая экономика в России, по данным Росфинмониторинга, — это более 20 трлн руб. Это больше, чем расходы всего федерального бюджета на 2019 год (18 трлн руб.), в три раза больше годовой выручки «Газпрома» (6,5 трлн руб. за 2017 год), более трети всех денежных доходов россиян за 2018 год (57,5 трлн руб.) - уточняет РБК.

Михаил Грач