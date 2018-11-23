Сборная Приморья вновь привозит с важного турнира целую россыпь медалей, сообщает DEITA.RU.





В Якутске завершился чемпионат и первенство Дальневосточного Федерального округа в самой жесткой дисциплине кикбоксинга – К-1.

Главный региональный турнир, «открывающий» победителям и финалистам дорогу на чемпионат и первенство России, собрал в столице Якутии десятки бойцов со всего Дальнего Востока. Здесь все стремились к победе, тем более спортсмены – хозяева турнира - были настроены решительно. Ведь соревнования носят имя прославленного спортсмена-земляка: это памятный турнир первого чемпиона мира по кибкосингу из СССР Александра Иванова.





По словам главного тренера Федерации кикбоксинга Приморского края, заслежунного тренера России Андрея Подоплелова, к соревнованиям серьезно готовились и ребята, и их наставники.

«За каждой медалью – любого достоинства, за каждой победой – всегда большой труд и спортсмена, и его наставника, - рассказал Андрей Подоплелов, - а на соревнованиях такого ранга, как чемпионат и первенство ДФО, слабых соперников не бывает, ведь сюда приезжают лучшие бойцы, которые стали победителями и призерами в своем регионе», - отметил старший тренер.





Воспитанники краевой Федерации кикбоксинга выиграли 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Это прекрасный результат! Приморские бойцы не только выиграли медали, но и завоевали почетные призы. Победитель турнира Кирилл Второв был признан лучшим среди спортсменов первенства в возрастной группе 2002-2003 г.р.





Михаил Ковылин в финале уступил чемпиону Европы, кикбоксёру из Якутска Вадиму Колтовскому, но бился достойно, за что и был отмечен судьями. Михаил Ковылин награжден специальным призом «За волю к победе».





Итак, приморская «золотая пятерка» - Кирилл Второв, Шамиль Вагабов (наставник – заслуженный тренер России Андрей Подоплелов), Станислав Петров (тренер Владимир Кофанов), Остап Фитцов (тренер - Алексей Аникушин) и Руслан Ягубов (тренер - Джамал Асан). Серебряные медали - Михаил Ковылин, Никита Ивашкин, бронзовые выиграли Евгений Шершиков и Александр Симанков.





Спортсменов и их наставников поздравил советник вице-губернатора Приморья, президент краевой федерации кибоксиснга Виктор Тарабарин.

«Кирилла Второва, Станислава Петрова, Шамиля Вагабова, Остапа Фитцова и Руслан Ягубова которые заняли первые места, поздравляем с успешным выступлением. Спортсмены и их тренеры - педагоги дополнительного образования ЦРТДЮ Андрей Подоплелов, Владимир Кофанов и Андрей Регер, Алексей Аникушин и Джамал Асан проделали большую работу, - сказал Виктор Тарабарин, - Это заслуженные медали и достойные выступление. Радует, что приморские бойцы продолжают победные традиции, прославляя родной край. Они – хороший пример для подражания молодежи, всем, кто только начинает заниматься спортом.





Верю, что в ближайшем будущем приморцев, которые пропагандируют здоровый образ жизни и спорт станет еще больше», - отметил Виктор Тарабарин.

Напомним, этот турнир был отборочным на чемпионат и первенство России в дисциплине К-1, которые пройдут в марте.

Инна Эстрина