Туристы, у которых имеется судимость, больше не смогут попасть в некоторые аргентинские провинции, сообщает DEITA.RU.

Власти сделали закрытыми для таких людей популярные провинции Чубут и Огненная земля. В провинции Чубут уже принят указ, запрещающий въезд лиц, которые были осуждены, отбывают наказание или имеют судимость. Власти второй провинции планируют ввести такой запрет. Ввести подобный запрет теперь планируется и в провинции Огненная земля.

Отметим, провинция Чубут прославилась из-за местечка Пунта Томбо - там живет одна из самых больших колоний магеллановых пингвинов в Южной Америке, там же можно увидеть и китов. А в провинцию Огненная земля тысячи туристов ездят для того, чтобы насладиться видами суровой холодной природы.

Ирина Петрова