Через две недели заканчивается так называемая "дачная амнистия". Однако в Госдуму внесли законопроект, который продлевает ее еще на один год - до марта 2020 года, сообщает DEITA.RU.

Напомним, в 2018 году вступили в силу поправки в Градостроительный кодекс, которые, по сути, отменили упрощенный порядок ("дачную амнистию") регистрация загородной недвижимости - домов, которые расположены на землях для индивидуального жилищного строительства и ведения садоводства. А тем, кто так и не зарегистрировал в собственность свои дома и дачи, давался переходный период - до первого марта нынешнего года.

Отметим, с 1 марта текущего года нужно будет уже подавать уведомления в местные органы исполнительной власти о начале строительства.



Ирина Петрова