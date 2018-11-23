В Приморье на длительный срок осудили мужчину, который жестоко расправился со своей девушкой и ее знакомым, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре.

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено 30 декабря 2017 года в районе Площади Ленина в Артеме Приморского края. Подсудимый на почве ревности убил свою бывшую девушку 1990 года рождения и ее знакомого.

Используя заранее приготовленный нож, он сначала напал на молодого человека, нанеся ему не менее четырех ударов ножом по телу, от которых наступила смерть потерпевшего. Затем догнал девушку, которая пыталась скрыться от него, причинил ей множественные ножевые ранения, от них она скончалась.

Помимо этого, он угрожал убийством прохожему и применением насилия участковому уполномоченному полиции отдела участковых, которые пытались пресечь действия злоумышленника в момент нападения на потерпевшую.

Суд приговорил его к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск матери погибшей о взыскании с осужденного 3 млн рублей в счет возмещении морального вреда.

Суд апелляционной инстанции оставил указанный приговор без изменения, отказав в удовлетворении жалоб стороны защиты.

Приговор считается вступившим в законную силу

Ирина Петрова