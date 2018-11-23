По словам сотрудника лаборатории по изучению морских млекопитающих ТИНРО Игоря Набережных, условия содержания косаток хорошие.

«Вода чистая, есть пространство для свободного передвижения, они могут выпрыгивать, разгоняться, играть. Никаких признаков истощения не отмечено», – прокомментировал он.

Из визуальных повреждений ученые отметили царапины на коже, которые обычны при содержании в неволе, когда косатки трутся об стенки, друг об друга во время игр, но они не угрожают здоровью животных, находящихся под присмотром специалистов.

Кандидат биологических наук Петр Тюпелеев поделился впечатлениями о вольерах.

«Вольеры большие, воздух в них теплый. Кстати, обычно не учитывают глубину вольеров, представляют только площадь акватории. Но глубина вольера пять метров, объем небольшого дома. Здесь они свободно перемещаются, места им вполне достаточно», – добавил ученый.

Сотрудник центра адаптации морских млекопитающих Александр Круглов рассказал о том, как и чем кормят животных.

«Кормим многочисленными подходами в течение дня – горбушей и сельдью. Вольеры находятся на открытом море, вода в них не застаивается. На зиму установлены тепловые пушки, ионизаторы и очистители воздуха, есть дезбарьер», – сказал специалист.

Отметим, в центре адаптации морских млекопитающих в бухте Средняя уже более полугода содержатся 11 косаток и 87 белух. В данный момент ведутся следственные действия по поводу законности вылова животных.

Ученые подчеркивают, что выпуск в дикую природу уже адаптированных к обитанию в полуневольных условиях животных, перешедших на «искусственный» корм, сопряжен с рисками для их жизни.

«Кроме того, для белух Приморье – не естественная среда обитания, их выпуск является интродукцией, запрещенной законом. Очень трудно прогнозировать, как будут чувствовать себя животные, выпущенные в неродных условиях, где не определена кормовая база и другие факторы, от которых зависит их жизнь», – отмечают в ТИНРО.

Екатерина Брязгунова