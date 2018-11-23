Арестованного по подозрению в растрате зампредседателя Сибирского отделения РАН Ивана Благодыря оставят под стражей, апелляция не удовлетворена, сообщает DEITA.RU.

Уголовное дело в отношении Благодыря было возбуждено в конце января. Благодырь проходит по делу вместе с ранее заключенным под стражу исполнительным директором "Дальневосточной энергетической компании", депутатом Законодательного собрания Приморья Виктором Милушем.



Напомним, Милуш является фигурантом уголовного дела о растрате и останется под стражей до 28 февраля 2019 года.

Михаил Грач