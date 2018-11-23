Жители Приморского края не перестают удивляться аномально теплой зиме, случившейся в этом году, сообщает DEITA.RU.

Мало того, что практически нет снега, так еще и подснежники показались в середине февраля. Удивительное для зимы явление замечено в Зарубино Хасанского района.





Интернет-пользователи отметили, что это не единственное аномальное явление: "В Тернейском районе, в тайге черемша выросла" ,"В Черноручье Лазовского района, на прошлой неделе тоже нашли подснежники", "Муж сегодня в Славянке пчелу видел" ,"В Спасске их ещё нет . Зато есть мухи ( живые )".

Однако, некоторые уверены - радоваться рано: "Рано радуетесь!!!! Март каааак даст всем" ,"Как-то рановато будет всем весенним прелестями проявляться... Какую то бяку зима реально припасла".

Тем временем, приморские синоптики обещают в течение недели по-весеннему теплые деньки - максимальная температура воздуха в крае составит +2…+8 °C, местами на южном побережье воздух прогреется до +10 °C. Во Владивостоке в течение недели ожидается погода без существенных осадков. Максимальная температура +2…+5 °C.

Таисия Масина