По инциденту с родительским самосудом над школьником в Большом Камне возбуждено уголовное дело, сообщил источник DEITA.RU в правоохранительных органах. Отцу девочки, который не выдержал издевательств над собственной дочерью и публично макнул ее обидчика в унитаз, грозит до 8 лет лишения свободы.

Источники DEITA.RU говорят о том, что по факту разбирательств в полиции города Большой Камень, куда доставили всех участников утреннего инцидента в туалете, возбуждено уголовное дело, агентство проверяет эту информацию. Отцу пострадавшей от рук хулигана девочки, прилюдно макнувшему ее обидчика в унитаз, грозит лишение свободы на срок от 2 до 8 лет по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Однако очевидцы сообщают, что наказанный хулиган жив-здоров и сейчас гуляет во дворе, подтверждающее видео они прислали в редакцию. Более того, говорят, что он якобы хамит родителям одноклассников вопросом «Это вы меня заказали?»

Отметим, что на самосуд отреагировала и прокуратура Приморского края, сообщив о незамедлительно проверке «инцидента с избиением школьника» в образовательном учреждении. Надзорное ведомство также пообещало дать оценку и деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Светлана Алеутская

Максим Низкодубов