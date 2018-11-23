Минфин оценил заявки на проекты для майского указа Путина в ₽60 трлн, сообщает DEITA.RU.

Минфин сформировал предварительный портфель заявок от частного бизнеса на участие в национальных проектах в рамках реализации майского указа Владимира Путина, который предусматривает рост инвестиций в основной капитал на 25% - уточняет РБК.

Эти проекты прорабатываются для реализации в режиме, предусмотренном законопроектом о защите и поощрении капиталовложений. Этот документ дает бизнесу право подписать с государством соглашение о стабильности регуляторных условий в обмен на гарантии инвестиций.

Михаил Грач