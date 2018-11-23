Британская газета The Times опубликовала статью, в которой назвала конфликт в Донбассе «гражданской войной», что возмутило украинских дипломатов, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет РИА ФАН.

Дипломатическое представительство Украины в Великобритании направило в адрес редакции британского издания гневное письмо, в котором потребовало исправить фразу в уже опубликованной статье. Статья The Times возмутила украинских дипломатов формулировкой «гражданская война» в отношении вооруженного конфликта в Донбассе.





В тексте письма говорится, что Украина якобы пятый год ведет войну с Россией. Дипломаты утверждают, что речь идет не о гражданской войне, а о «прямой российской агрессии».

В итоге редакция издания пошла навстречу разбушевавшимся дипломатам и изменила формулировку «гражданская война» на словосочетание «конфликт на Украине». В посольстве отреагировали на это, назвав поступок «положительным фактом», но снова остались недовольны — на этот раз тем, что журналисты не упомянули Россию.

Екатерина Брязгунова