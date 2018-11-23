Глава украинского предприятия «Кировоградский облавтодор» Андрей Рудник включил порноролик на полную громкость прямо на совещании в областной госадминистрации в Кропивницком, сообщает DEITA.RU со ссылкой на CBN.

Звуки порнографического характера разнеслись по залу, где проходило совещание во время выступления начальника управления регионального развития Виктории Куликовой. В это время она зачитывала доклад о необходимости развития объектов инфраструктуры для нужд инвалидов. При этом участники совещания, сидящие позади нее, не скрывали смеха. Сама же Куликова невозмутимо продолжила читать дальше.

Как сообщается, после инцидента Рудник стремительно покинул здание госадминистрации. И даже оставил верхнюю одежду в раздевалке.

Алина Калинина