В районе дома 17 по улице 50 лет ВЛКСМ сбили человека, водитель скрылся, сообщили DEITA.RU в УМВД Приморья.

Ранним утром 19 февраля была сбита женщина 1984 года рождения.

Медики госпитализировали пострадавшую с диагнозом «сочетанная травма».

В настоящий момент устанавливается личность водителя, ведутся поиски очевидцев происшествия.

Напомним, ранее по улице 40 лет ВЛКСМ произошло громкое ДТП. Водитель автомашины Вольво не справился с управлением, выехал на тротуар, где сбил семью с маленьким ребенком.

От полученных травм в больнице скончалась 33-летняя женщина и ее полуторагодовалый сын. 35-летний мужчина госпитализирован. Водитель задержан спустя несколько дней после происшествия.

Василий Кучин