Федерация кикбиксинга ПК
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Шествие уникального патриотического проекта продолжается в Приморье. Накануне ученики уссурийской школы № 25 узнали, как надо  «Родину защищать», сообщает DEITA.RU.

Тематический классный час для учащихся одиннадцатых классов запомнится выпускникам надолго. В гостях настоящий герой - ветеран боевых действий и локальных конфликтов на территории Российской Федерации и САР, ветеран спецназа, награжденный медалями воинской доблести первой и второй степени, кавалер  «Ордена Мужества», мастер спорта по боксу и кандидат в мастера спорта по кикбоксингу  Дмитрий Подольский.  Он избрал этот путь – «Родину  защищать». И сегодня рассказал школьникам об истории России и всех тех, кто составляет славу и гордость Отечества.  У каждого времени есть свои герои – и в годы Великой Отечественной войны, и в наше время.

Федерация кикбиксинга ПК

Напомним, патриотический проект «Равнение на защитников Отечества», организованный краевой Федерацией кикбоксинга совместно с администрацией края, приморским отделением ВООВ «Боевое братство» и представителем уссурийской федерации кикбоксинга Дмитрием Подольским, стартовал в прошлом году. Всего за несколько месяцев было проведено 62 встречи в разных городах и районах края.  Приморская молодежь с  интересом слушала  героев современности. И эти встречи, по мнению ребят, интереснее  прочитанных героических книг.

«Конечно, книжки –  хорошо, но живое общение запоминается надолго. И еще нравится, что  это беседа: мы разговариваем и слышим друг друга», - делятся своими впечатлениями школьники.

Федерация кикбиксинга ПК

Как считает советник вице-губернатора Приморья, президент  краевой Федерации кикбкосинга, зам.руководителя ПО ВООВ  «Боевое Братств» Виктор Тарабарин, патриотические встречи с молодежью должны стать  неотъемлемой частью учебного процесса и воспитания подрастающего поколения в крае.

«Это должно  стать неотъемлемой  частью нашей жизни, только тогда мы сможем вырастить поколение, которое знает, чтит свою  историю своей страны. Историю малой Родины – отметил Виктор Тарабарин, -  Патриотизм можно воспитать только  на таких примерах – служения и преданности своему долгу».

Инна Эстрина