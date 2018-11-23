Шествие уникального патриотического проекта продолжается в Приморье. Накануне ученики уссурийской школы № 25 узнали, как надо «Родину защищать», сообщает DEITA.RU.

Тематический классный час для учащихся одиннадцатых классов запомнится выпускникам надолго. В гостях настоящий герой - ветеран боевых действий и локальных конфликтов на территории Российской Федерации и САР, ветеран спецназа, награжденный медалями воинской доблести первой и второй степени, кавалер «Ордена Мужества», мастер спорта по боксу и кандидат в мастера спорта по кикбоксингу Дмитрий Подольский. Он избрал этот путь – «Родину защищать». И сегодня рассказал школьникам об истории России и всех тех, кто составляет славу и гордость Отечества. У каждого времени есть свои герои – и в годы Великой Отечественной войны, и в наше время.





Напомним, патриотический проект «Равнение на защитников Отечества», организованный краевой Федерацией кикбоксинга совместно с администрацией края, приморским отделением ВООВ «Боевое братство» и представителем уссурийской федерации кикбоксинга Дмитрием Подольским, стартовал в прошлом году. Всего за несколько месяцев было проведено 62 встречи в разных городах и районах края. Приморская молодежь с интересом слушала героев современности. И эти встречи, по мнению ребят, интереснее прочитанных героических книг.

«Конечно, книжки – хорошо, но живое общение запоминается надолго. И еще нравится, что это беседа: мы разговариваем и слышим друг друга», - делятся своими впечатлениями школьники.





Как считает советник вице-губернатора Приморья, президент краевой Федерации кикбкосинга, зам.руководителя ПО ВООВ «Боевое Братств» Виктор Тарабарин, патриотические встречи с молодежью должны стать неотъемлемой частью учебного процесса и воспитания подрастающего поколения в крае.

«Это должно стать неотъемлемой частью нашей жизни, только тогда мы сможем вырастить поколение, которое знает, чтит свою историю своей страны. Историю малой Родины – отметил Виктор Тарабарин, - Патриотизм можно воспитать только на таких примерах – служения и преданности своему долгу».

Инна Эстрина