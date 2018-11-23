Печально известный на всю Россию приморский школьник, снискавший славу инцидентом с унитазом, продолжает беспредел, сообщает DEITA.RU.

Как утверждает одна из жительниц Большого Камня, пятиклассник ходит по городу со своей компанией и кидает в людей бомбочки. Одна из них, по словам горожанки, досталась ей : "А ведь на моем месте мог быть и ребенок, и пожилой человек".

Интернет-пользователи разводят руками: "Ну если даже унитаз на него не подействовал, что еще можно сделать?", "Так он сейчас национальный герой. И если раньше он только догадывался, то теперь точно знает: что бы он не сотворил, ему ничего не будет", "Значит это чудовище в прошлую субботу кинуло мне под ноги бомбочку!!! !стареньким бабулечкам он вообще в сумку кинул!".

Напомним, история с беспределом в большекаменской школе прогремела на всю Россию. На протяжении долгого времени одноклассники терпели от мальчика издевательства. Он отбирал деньги, портил имущество, избивал и унижал детей. На него неоднократно писали заявления в полицию. Однако никаких мер ни отдел по работе с несовершеннолетними, ни руководство школы, ни правоохранительные органы не предпринимали.

Дело приобрело совсем другой поворот, когда школьник отправил одноклассницу на больничную койку с подозрением на разрыв селезенки. Как рассказала мама девочки, которая написала заявление в ПДН, ребёнка повезут на госпитализацию во Владивосток, так как дочери становится все хуже и хуже, поднялась температура, из-за болей ребенок не может спать.

Видя, что дело с места не двигается, жалобы в ПДН и заявления в полицию не изменили жёсткое поведение мальчика, родители утром, 20 февраля, поймали беспредельщика в недрах школы и за шиворот отвели в мужской туалет, где при всей школе окунули головой в унитаз. Тогда администрация школы мгновенно вызвала полицию, скорую, следственный комитет.



В настоящее время по уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза в отношении потерпевшего, допрашиваются свидетели, изучаются условия проживания мальчика, его отношения в семье, с учителями, сверстниками, а также, насколько полно осуществлялся контроль со стороны органов опеки и попечительства за данной семьей.

Должностные лица школы также проверяются. Директора общеобразовательного учреждения уже отстранили от работы.



Таисия Масина