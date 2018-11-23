Сергея Козлова из Большого Камня, окунувшего пятиклассника в унитаз, заключили под стражу. Об этом рассказала супруга мужчины, сообщает DEITA.RU.

По словам Ольги Козловой, мужа заключили под стражу, но перед этим он успел позвонить ей и предупредить о неприятной новости. Напомним, что мужчина окунул пятиклассника головой в унитаз в школьном туалете Большого Камня. По словам родителей, 12-летний хулиган постоянно издевался над своими сверстниками, приходил в школу с холодным оружием и всячески терроризировал родителей одноклассников. В итоге отец девочки, которую школьник отправил на больничную койку с подозрением на разрыв селезенки, попытался поговорить с хулиганом в стенах школы, однако разговор закончился «водными процедурами» в туалете.

Максим Низкодубов