Самолёт компании British Airways совершил жёсткий контакт с посадочной полосой лондонского аэропорта Хитроу, а затем поднялся обратно в воздух и пошел на второй круг, сообщает DEITA.RU. Неприятная история случилась из-за мощного бокового ветра, который обрушил на берега Великобритании ураган «Эрик».

Как информирует Daily Mail, скорость ветра в некоторых регионах королевства составляет более 80 километров в час, то есть 22 метра в секунду. Порывы ветра достигают более 110 километров в час, что эквивалентно 35 метрам в секунду. В северных территориях Великобритании был объявлен «жёлтый» уровень опасности.

В некоторых городах упавшие деревья оборвали линии электропередачи. Были закрыты для движения важные автомобильные мосты, а также часть дорог. Спасатели предупреждают о возможных затоплениях и отключении электроэнергии. Два человека уже погибли.

Екатерина Брязгунова