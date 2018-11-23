Росгвардейцы задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения, сообщили DEITA.RU в пресс-службе Управления Росгвардии Приморья.

Инцидент произошел в Уссрийске на улице Воровского, где приятели вместе распивали спиртные напитки. В ходе возникшей ссоры один из мужчин ударил оппонента ножом в грудь и скрылся с места преступления.

Получив ориентировку, росгвардейцы приступили к отработке района. Вскоре стражи порядка заметили 29-летнего подозреваемого. Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Накануне ночью на владивостокской стройке в районе Гоголя произошла трагедия. Фигурант, распивая спиртное со своим знакомым, нанес ему три удара ножом в область шеи. Утром фигурант добровольно явился в полицию и сообщил о совершенном преступлении.

Дмитрий Санников