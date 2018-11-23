Департамент охотнадзора Приморского края установил личности правонарушителей, напавших на инспектора, сообщили DEITA.RU в "Центре "Амурский тигр".

В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщалось, во вторник инспектор Охотнадзора Роман Анцович заявил о том, что в Ольгинском районе он преследовал автомобиль, предположительно, сотрудников полиции, которых он заподозрил в незаконной охоте на оленей.

Преследуемая машина скрылась за забором частного владения в поселке Моряк-Рыболов. При этом путь автомобилю инспектора преградил внедорожник, а позднее и протаранил его.

Михаил Грач