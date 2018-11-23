В субботу, 8 декабря, молодожены и гости на свадьбе в Уфе вышли из машины и станцевали на проезжей части, устав стоять в пробке, сообщает DEITA.RU. Необычное видео опубликовало РИА ФАН.

Свадебный кортеж задержался у светофора в районе остановки Спортивная, где образовалась пробка. Несколько человек вышли из машины и во главе с невестой станцевали между стоящими авто.

Ранее прошла информация о том, что в начале августа воздушный шар с молодоженами потерпел крушение под Санкт-Петербургом. О пострадавших тогда не сообщалось.

Екатерина Брязгунова