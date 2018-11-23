Девять генералов силовых ведомств сняты со своих должностей указом президента России Владимиром Путиным, сообщает DEITA.RU.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уволены: начальник Сибирского регионального центра МЧС РФ генерал-лейтенант Сергей Диденко, старший помощник председателя СК РФ генерал-майор юстиции Ирина Зейберт, заместитель начальника ГУ МВД по Красноярскому краю генерал-майор Александр Кузнецов, начальник УФСИН по Кировской области генерал-майор Владимир Никитеев, глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве генерал-майор Сергей Солопов.

Также своей должности лишились замминистра внутренних дел по Татарстану генерал-майора Рафаил Гильманов, руководитель СУСК РФ по Татарстану генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев, начальник Южного регионального центра МЧС РФ генерал-полковник Игорь Одер, начальник Северо-Западного регионального центра МЧС РФ генерал-полковник Игорь Панин.

Этим же указом назначили Валентину Казакову начальником Главного управления по вопросам миграции МВД. Генерал-майор внутренней службы Александр Еремеев стал начальником Главного управления МЧС по Республике Крым, а генерал-майор Игорь Лисин — руководителем управления МЧС по Красноярскому краю.

Кроме того, генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов назначен помощником главы МВД, генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешкин возглавил ГСУ СК РФ по Рязанской области. Генерал-майор Олег Ильиных, ранее возглавлявший региональное управление МВД по Курганской области, стал руководителем Главного управления МВД по борьбе с экстремизмом.



Таисия Масина