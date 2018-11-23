Суд признал виновным и оштрафовал на 20 тыс. рублей гражданина Республики Узбекистан, сообщившего о готовящемся взрыве в здании железнодорожного вокзала станции Хабаровск-1, сообщили DEITA.RU в ДВТП.

Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

Судом установлено, что 15 октября 2018 года обвиняемый, находясь в здании железнодорожного вокзала станции Хабаровск-1, сообщил по телефону Единой диспетчерской службы правительства Хабаровского края заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве.

Михаил Грач