Дом № 79/3 на улице Лермонтова получил звание "дома образцового содержания", сообщили DEITA.RU в городской администрации.

Дом № 79/3 на Лермонтова был построен в 1982 году. Сегодня в нем проживают 314 человек.

За последние годы в доме установлены видеокамеры наружного наблюдения над входами в подъезды, модернизированы тепловой и водомерный узел, смонтированы приборы учета нового поколения холодного и горячего водоснабжения, отопления, электричества, осуществляется компьютерная диспетчеризация общедомовых приборов учета, поставлены энергосберегающие светильники в местах общего пользования и над подъездами, ведется компьютерная диспетчеризация лифтового оборудования.

При этом все работы выполнены в рамках «текущего ремонта», капитальный ремонт за счет средств Фонда капремонта не проводился.



Между тем, 71 дом во Владивостоке признан аварийным. Только на территории городского округа 687 малоэтажных многоквартирных домов, построенных до 1960 года. Общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению, составляет около 290 тысяч квадратных метров.

В ближайшие годы к состоянию ветхих во Владивостоке приблизятся еще несколько сотен – это панельная застройка 60-х, 70-х. Таких пятиэтажек в городе 403, это еще порядка 1,3 миллиона квадратных метров. Дома с физическим износом свыше 70 % в программу капремонта не включаются.

Михаил Грач