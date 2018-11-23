Как стало известно DEITA.RU, виновник ДТП, унесшего жизни ребенка и его матери, работал сварщиком в автосервисе неподалеку от места происшествия. Корреспондент DEITA.RU попытался выяснить, в какой именно СТО трудился водитель, сбежавший с места трагедии, а также узнал, какие неисправности были у автомобиля, наехавшего на пешеходов.

По оперативной информации, Тимченко задержали в Приморье сегодня, 20 февраля. Данные подтвердили в краевом МВД.

По имеющимся данным, сбежавший с места ДТП водитель автомобиля Volvo XC 90 Николай Тимченко проживал по адресу Гризодубовой, 39 и работал в одном из близлежащих автосервисов. На карте таких СТО два и оба они находятся на расстоянии 300-400 метров от места жительства виновника ДТП.

Сомнения в том, принадлежит ли Volvo XC 90 объявленному в розыск водителю, спровоцировали слухи, что подозреваемый взял машину прокатиться, пока та находилась на ремонте в СТО. С этим вопросом корреспондент позвонил в один из ближайших автосервисов на Борисенко 14Б ст.2, где руководство опровергло причастность своих сотрудников к скандальной аварии. Кроме этого, в организации заявили, что не занимаются ремонтом европейских автомобилей, к которым причисляется редкая для нашего региона модель «Вольво».





Ситуация со вторым автосервисом на Борисенко, 14д оказалась несколько интереснее. Внутренняя отделка ремонтных боксов в виде белых стен, металлической кровли потолка и перекрытий с характерным рисунком выглядит очень похожей на ту обстановку, в которой подозреваемый со сварочной маской изображен на фотографии в ориентировке. Однако администрация автосервиса ответила уклончиво на вопросы о горе-водителе и "проклятой" машине.

- Про аварию слышали? Говорят, что сбежавший водитель работал в автосервисе поблизости. Их тут всего два - в первом уже открестились, а вы что скажете? - обратился корреспондент к руководству СТО.

- А, вы про бандита этого? Тут все в округе на ушах стоят из-за него. Да к нам уже полиция приходила по этому поводу, мы им все рассказали", - последовал ответ администратора, который дальше отказался комментировать ситуацию.

Один из сотрудников автосервиса позже добавил, что модели «Вольво» к ним никогда не заезжали.

Примечательно, что место работы, которое Тимченко указывал в своей анкете соискателя лучшей доли, а именно «Региональном Центре Автоматики», раздраженно заявили, что Николай Тимченко уже около года у них не работает.Сама история автомобиля, за рулем которого Тимченко задавил трех пешеходов, что называется, «мутная»: несколько дней назад именно этот Volvo XC90 продавался в интернете за смешные для такого автомобиля деньги - 90 тысяч рублей. Причина такой низкой цены - запрет на регистрационные действия, накладывающий целую вереницу ограничений на авто. Например, его нельзя снять или поставить на учет в ГИБДД, получить документы с внесенными изменениями о личных данных собственника (ПТС, СТС) после продажи авто, а также заменить госномера на новые. Однако передвигаться на такой машине закон не запрещает.





При этом на фотографиях машина выглядит довольно потрепанной: «взорванные» подушки безопасности в салоне, кузовные детали разного цвета, свидетельствующие о том, что машина попадала в серьезные ДТП, есть деформация некоторых деталей. «Осталось подсоединить пару шлангов, залить тех. жидкости и к электрикам, чтобы завели», - говорится в объявлении.

Могло ли неисправное состояние транспортного средства стать причиной смертельного ДТП, выяснят правоохранительные органы после экспертизы.

Напомним, жуткая авария, жертвой которой оказалась целая семья - папа, мама и маленький ребенок, произошла 18 февраля во Владивостоке на улице 40 лет ВЛКСМ. В результате выезда на тротуар автомобиля Volvo мать и полуторагодовалый ребенок скончались в больнице.

Максим Низкодубов