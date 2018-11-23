В минувшую субботу пожарным Приморья пришлось изрядно потрудиться, сообщает DEITA.RU.

Так, по информации краевого МЧС, 9 февраля в 18.07 на пульт пожарной охраны Спасского муниципального района поступило сообщение о том, что в селе Степное произошёл пожар в частном секторе, расположенном на улице Колхозная. Как установили пожарные, горели крыша и чердачное помещение жилого дома, а также сарай. В 19.30 пожар полностью ликвидировали. Общая площадь распространения огня составила 40 кв. м. Пострадавших в результате происшествия нет.

Отметим, в целом за сутки в Приморье пожарные выезжали на тушение 38 техногенных пожаров.

Ирина Петрова