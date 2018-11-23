Жители Владивостока гадают, в чем суть нового развода, сообщает DEITA.RU.

Некая компания "Бизнес-прайд", звонит горожанам и заявляет, что те выиграли сертификат на услуги на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Если услуги не нужны - предлагают забрать наличные. Никакие документы при этом, утверждают "счастливчики", компания не требует, достаточно лишь назвать свой номер телефона.

Интернет-пользователи, которые уже, видимо, попались на эту удочку, объяснили, что суть развода в следующем :"Вы приезжаете и вас будут очень настойчиво уговаривать обучиться играм на бирже" ,"Не ведитесь. Шаражкина контора, начнут уговаривать поиграть на бирже. Бегите оттуда".

Таисия Масина