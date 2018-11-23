В Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес, сообщает DEITA.RU.

По данным госслужбы Украины по ЧС, пожар начался еще вчера, 17 февраля, около пяти часов вечера по местному времени. Как известно на данный момент, лес горит на площади порядки 5 га.

Пожар произошел на территории предприятия "Северная Пуща" около села Бычки. Для ликвидации возгорания были направлены пожарные.

Напомним, 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС около города Припять произошел взрыв. Радиационное загрязнение затронуло Украину, Россию и Белоруссию - площадь распространения составила десятки тысяч квадратных километров. Погибли люди. После аварии вокруг АЭС создали 30-километровую зону отчуждения.

Ирина Петрова