Реконструкция Забайкальского краевого драматического театра в городе Чите обойдется федеральному и краевому бюджету в 1 млрд 112 млн рублей. Работы рассчитаны на 4 года, обновленный театр откроется в конце 2022 года, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RosTender.info.

Объявлен тендер по выбору подрядчика для выполнения строительных работ. Предложения от участников принимаются до 7 марта, конкурсная комиссия рассмотрит их и объявит победителя 18 марта. Подрядчику предстоит выполнить работы «под ключ», ход реконструкции будет контролировать Служба единого заказчика Забайкальского края.

Реконструкция драмтеатра входит в госпрограмму «Развитие культуры и туризма». Труппа театра занимает здание в центре города с 1970 года, за это время ни разу не проводили капитальный ремонт сценического оборудования.