14 февраля президент России внес на рассмотрение депутатам новый законопроект, который позволит сажать в тюрьму криминальных авторитетов, признавших собственный социальный статус как «вор в законе». Путин предложил отправлять таких людей за решетку на срок до 15 лет, сообщает DEITA.RU.

Глава государства считает, что в современной России авторитеты избегают ответственности из-за того, что законодательство не предусматривает никакого наказания за публичный статус лидера криминальной организации.

Кроме этого, Путин предложил выделить в отдельную статью уголовного кодекса сам факт присутствия представителей криминалитета на так называемых «сходках» авторитетов. При этом существующую статью 210 УК РФ «Организация преступного сообщества» было предложено ужесточить, как именно - станет ясно в марте этого года, когда законопроект может быть одобрен парламентариями.

Стоит отметить, что сейчас ответственность для криминальных авторитетов возможна только по 4 пункту статьи 210 - только в том случае, если в преступлении напрямую участвует представитель высшего положения в иерархии.

Напомним, подобный закон, принятый грузинскими властями еще в 2004 году, заставил местных воров в законе покинуть пределы своей страны. Дело в том, что задержанному задавали вопрос, является ли он лидером организованной преступной группировки. Если подозреваемый подтверждал свой статус, то его привлекали к уголовному наказанию до 8 лет тюрьмы. А в случае отказа по воровским понятиям он теряет собственный авторитет в преступной среде. Осужденные по этой статье содержатся в тюрьмах на более жестких условиях.





Максим Низкодубов