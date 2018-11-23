Трагический случай произошёл на прошлой неделе в приморском селе Камень-Рыболов, однако известно об этом стало только в субботу, 9 февраля. В горящей сухой траве погиб человек, сообщает DEITA.RU.

Как пишет паблик primzori, сообщение о пале сухой растительности недалеко от производственной базы АПК «Альянс» поступило на пульт диспетчера пожарной части №42 примерно в 17 часов 1 февраля. Прибыв на место, на обгоревших участках земли пожарные обнаружили труп человека. Им оказался житель Камень-Рыболова 1958 года рождения. С ним рядом находился его знакомый – мужчина 1977 года рождения, который пострадал в пожаре. Он был доставлен в Ханкайскую ЦРБ, где медики диагностировали у пострадавшего ожоги 2-й и 3-й степеней тяжести.

Как именно мужчины оказались в районе очага возгорания, являлись ли они виновниками этого возгорания или стали случайными жертвами – предстоит выяснить следствию. Хотя со слов потерпевшего уже известно, что в данном месте он с погибшим товарищем употребляли алкоголь.

Екатерина Брязгунова