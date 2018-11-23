Депутат Государственной Думы, бывший кандидат в губернаторы Приморья Андрей Андрейченко на заседании российского парламента предложил ввести льготы на ввоз автомобилей для дальневосточников, сообщает DEITA.RU.

«Правительство много говорит о развитии Дальнего Востока. Но главным критерием истины является практика. Люди с Дальнего Востока (вы все это прекрасно знаете), даже согласно официальной статистике, десятками тысяч продолжают уезжать. Что является главным критерием работы правительства в этом направлении», - заявил Андрей Андрейченко на заседании Государственной Думы.

По мнению депутата, меры господдержки касаются тех, кто переезжает на Дальний Восток из других регионов. «На что жители Дальнего Востока спрашивают вполне обоснованно: «А где наши дополнительные выплаты? Мы же здесь живем, мы же здесь уже работаем», - пытался призвать коллег к благоразумию депутат.

«Жизнь на Дальнем Востоке – не сахар. Автомобили продолжают дорожать. Автомобили являются на Дальнем Востоке, по сути, средством выживания. Например, во Владивостоке общественный транспорт находится в ужасном состоянии, расстояния достаточно большие, специфический рельеф. Поэтому автомобиль на Дальнем Востоке, и, в частности, в Приморье – это не просто средство передвижения, а средство выживания», - убеждал коллег на заседании Государственной Думы Андрей Андрейченко.

«На пленарном заседании ГД был рассмотрен мой законопроект о льготном ввозе автомобилей для жителей ДВ. Который в случае принятия позволял бы каждому, кто имеет прописку в Приморье, и других регионах ДВ: получать налоговый вычет при ввозе автомобиля раз в 5 лет, чтобы покрывать понесённые затраты на уплату пошлин, транспортные расходы и утилизационный сбор. В своём выступлении обратил внимание коллег и правительства РФ на ошибки в стратегии развитая региона, и ещё раз заострил внимание на вступлении в силу с 1 июля ГОСТа, который может ударить по правому рулю», - написал Андрей Андрейченко в социальной сети Facebook.

Дмитрий Санников