В Амурской области депутата обвинили в хранении наркотиков, сообщает DEITA.RU.

Уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотических средств (часть 2 статьи 228 УК РФ) возбуждено в Следственном управлении СК по Амурской области в отношении депутата из села Новочесноково.



Как считает следствие, представитель Новочесноковского сельского Совета народных депутатов Михайловского района хранил марихуану в своем доме. Когда в октябре 2018 был проведен обыск на территории его усадьбы полиция нашла более 7,7 килограмма данного наркотика.



Как уточнили в пресс-службе СУ СК, такое количество наркотического средства относится к крупному размеру. Ведется следствие.

Ирина Петрова