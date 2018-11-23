В среду, 13 февраля, в СМИ появилась информация о том, что пост вице-мэра Владивостока заняла Ольга Козерацкая, исполнявшая обязанности главы города после ареста Владимира Николаева в 2007 году. По версии источников, это не последняя замена в команде "рулевого", сообщает DEITA.RU.

По информации мэрии, Козерацкая теперь отвечает за управление финансами, бухгалтерией, муниципальной собственностью, секретариатом главы Владивостока и другими подразделениями. Примечательно, что ранее эти полномочия были возложены на Наталью Зубову, которая смогла сохранила пост заместителя главы, но при этом лишилась части полномочий.





По словам компетентных источников, Козерацкая занимает свой пост уже не менее 2-х недель, однако ее фотография на сайте администрации появилась только вчера.

Стоит отметить, что Козерацкая уже занимала пост в администрации Владивостока при Владимире Николаеве, а после его ареста стала исполняющей обязанности мэра города.

Получается, что расклад незадолго до выбора главы города становится очень любопытным: сейчас в руководстве города 4 представителя коллективного Игоря Пушкарева, два человека Веркеенко и двое представителей Владимира Николаева.

Максим Низкодубов