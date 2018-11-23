В краевом МВД подтвердили информацию о задержании подозреваемого в смертельном ДТП во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

"Сегодня в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении ДТП в г. Владивостоке, в результате которого погибли полуторагодовалый ребёнок и его мать», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, 18 февраля во Владивостоке по улице 40 лет ВЛКСМ водитель не справился с управлением и на внушительной скорости вылетел с проезжей части на пешеходную дорожку, задавив семью из трех человек. Женщина и маленький ребенок скончались в реанимации, отец семейства до сих пор остается в больнице. Виновника, сбежавшего с места происшествия, искали всем городом, возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек».



Ирина Петрова