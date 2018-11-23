В субботу, 8 декабря, еще до начала акции, которую готовят «желтые жилеты», задержаны 300 человек, сообщает DEITA.RU. Местные жители протестуют после того, как во Франции подняли цены на бензин.

Чтобы максимально сократить последствия протестных волнений, представители правоохранительных органов задерживали граждан еще до начала мероприятия. По имеющимся данным, до выяснения обстоятельств свободы лишились около 300 человек и еще 32 заключены под стражу. Все они имели при себе запрещенные предметы, в том числе молотки.

Чтобы урегулировать ситуацию в Париже, на улицах патрулируют более 89 тысяч полицейских. Всех прибывших на Елисейские поля досматривают.

Напомним, «желтые жилеты» требуют отставки президента Эммануэля Макрона.

Екатерина Брязгунова