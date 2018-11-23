Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил заместителя министра культуры. Эту должность вместо Николая Малакова занял Николай Овсиенко, сообщает DEITA.RU.

Овсиенко с 2011 года занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.

Николай Овсиенко родился 8 октября 1961 года в городе Золотоноша (Черкасская область, УССР). В 1984 году окончил Московский государственный университет им. Н. Э. Баумана, в 1992 году - Дипломатическую академию Министерства иностранный дел Российской Федерации.



Таисия Масина