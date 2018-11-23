Операторы связи проведут учения, чтобы определить, что реально угрожает Сети, сообщает DEITA.RU.

В рабочую группу входят «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), МТС, «Ростелеком» и другие, возглавляет ее президент компании InfoWatch (занимается вопросами кибербезопасности) Наталья Касперская.

На основании анализа угроз рабочая группа рекомендует, какие поправки необходимо будет внести в так называемый законопроект о суверенном Рунете ко второму чтению.



Напомним, в декабре 2018 года сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой внесли в Госдуму законопроект, который направлен на создание защитных мер для работы интернета в России. Проект был разработан с учетом принятой в 2018 году стратегии национальной кибербезопасности США, в которой декларируется принцип «сохранения мира силой», и Россия наряду с Ираном и Северной Кореей обвиняется в совершении хакерских атак.

Михаил Грач