В четверг, 7 февраля, 46-летний Виктор Г. вышел из дома в приморском городе Находка и больше о его местоположении ничего не известно, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «ПримПоиск», мужчина покинул дом, расположенный на улице Макарова, с 6 до 9 часов.

Виктора Г. Можно узнать по следующим приметам: худощавое телосложение, рост примерно 170-175 сантиметров, короткая стрижка, волосы седые. Движения тела заторможены.





Был одет в темное-серое трико, темно-коричневые кожаные ботинки, темно-синяя куртка с капюшоном.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Виктора, просим позвонить по телефонам: 8 (4236) 68-77-66 – ОМВД России по г. Находка или 102 – полиция, 8-914-721-22-32, 8-914-718-77-02 – волонтеры, или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

Екатерина Брязгунова