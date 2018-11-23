Тренировку с учебной эвакуацией провели спасатели в детском саду № 39 в Находке, сообщили DEITA.RU в ГУ МЧС региона.

По замыслу тренировки очаг возгорания был обнаружен одной из сотрудниц дошкольного учреждения. На втором этаже в коридоре детского сада она нажала тревожную кнопку, позвонила в пожарную охрану и приступила к оповещению о пожаре людей, находящихся в здании.

В этот момент, одни работники детского сада эвакуировали детей, другие приступили к ликвидации условного пожара при помощи первичных средств пожаротушения.

Покинувшие здание дети и персонал построились на безопасном расстоянии на прилегающей к садику территории.

Михаил Грач