В приморском селе Новосысоевка на бродячих собак ставят капканы, сообщает DEITA.RU.

Как пишет паблик arstv, жительнице удалось снять на видео собаку, которая бегает по поселку с капканом на лапе.

По словам сельчанки, близко к людям животное не подходит, боится.

Ранее прошла информация о том, что 6 февраля днем жители приморского села Вольно-Надеждинское заметили человека, который, как выяснилось позднее, в кустах разделывал собаку, чтобы ее съесть.

Екатерина Брязгунова