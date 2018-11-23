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В приморском селе Новосысоевка на бродячих собак ставят капканы, сообщает DEITA.RU.
Как пишет паблик arstv, жительнице удалось снять на видео собаку, которая бегает по поселку с капканом на лапе.
По словам сельчанки, близко к людям животное не подходит, боится.
Ранее прошла информация о том, что 6 февраля днем жители приморского села Вольно-Надеждинское заметили человека, который, как выяснилось позднее, в кустах разделывал собаку, чтобы ее съесть.
Екатерина Брязгунова
Видео: arstv
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