5 февраля скончался тигр, отловленный в начале января на погранзаставе на территории нацпарка «Земля леопарда» в Приморье, сообщает DEITA.RU. Об этом стало известно в четверг, 7 февраля.

Как отметили в МРОО «Центр «Амурский тигр», причина смерти тигра — стремительное истощение и обезвоживание, вызванные возрастными изменениями в организме и снижением иммунитета, вследствие перенесенных инфекционных болезней.

Напомним, что тигра изъяли из дикой природы после нападения на двух служебных собак в питомнике погранзаставы на территории национального парка. Тогда специалистов насторожило нетипичное поведение хищника: неоднократные визиты на погранзаставу и отсутствие реакции на меры по отпугиванию. Заподозрив, что необычное поведение тигра обусловлено возможными проблемами со здоровьем и питанием, специалисты изъяли животное из дикой природы.

Екатерина Брязгунова