По результатам аудита эффективности использования бюджетных средств, направленных на оказание гражданам бесплатной медицинской помощи, проведенного Контрольно-счетной палатой Приморья, выяснилось системное недофинансирование лечебных учреждений края, сообщает DEITA.RU.

Такие выводы сообщил депутатам на заседании комитета Законодательного Собрания Приморского края по социальной политике и защите прав граждан председатель КСП Юрий Высоцкий. Как считают аудиторы, качество медицинской помощи и ее доступность для населения ухудшились. Причиной тому стали снижение объемов финансирования для оказания медицинской помощи гражданам, недостаток кадров и медицинского оборудования для работы по установленным стандартам.



Из-за постоянного дефицита финансовых средств в медицинских учреждениях образуется кредиторская задолженность за услуги, медикаменты, расходные материалы. По состоянию на 1 октября 2018 года на балансах учреждений числилась кредиторская задолженность на общую сумму 2,8 миллиардов рублей. Объем просроченных долгов превысил 1 миллиард рублей.

Ситуация со средними нормативами объемов по всем видам медицинской помощи в Приморье в чем-то схожа с нормативами на содержание и ремонт дорог: они так же безбожно занижены, в сравнении с федеральными. В амбулаторных условиях - в 1,9 – 1,6 раза, в условиях дневных стационаров - в 1,8 раза; в стационарных условиях в 1,4 раза.



По мнению Контрольно-счетной палаты, невыполнение нормативов стоимости медицинской помощи, а также недофинансирование медицинских учреждений, оказало влияние на структуру затрат учреждений. В структуре расходов преобладают расходы на оплату труда с начислениями (до 70- 80 процентов), на медикаменты (3-5 процентов), на мягкий инвентарь (0,1 процента).



В 2017 году уровень износа медицинского оборудования составил: до 50 процентов у 6 медицинских учреждений, 50-60 процентов у 7 учреждений, 70-80 процентов у 31 учреждения, и совершенно жуткие 94,2 процентов износа в КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 4».



О необходимости капитального ремонта аудиторам сообщили 28 медицинских учреждений из числа представивших информацию. Так, в КГБУЗ «Анучинская центральная районная больница» в здании

лечебного корпуса кирпичная кладка фасада местами разрушилась, оконные и дверные проемы на 70 процентов подвержены разрушению, отделка стен, потолков не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, в здании детской поликлиники, капитальный ремонт не проводился более 25 лет.



Почти в половине медицинских учреждений (48 процентов от общего количества предоставивших сведения) не выполняются в полном объеме целевые показатели «дорожной карты» по средней заработной плате тех или иных категорий медперсонала.



В отчете также отмечена нехватка средств, выделяемых из краевого бюджета медицинским учреждениям на оплату расходов, не предусмотренных территориальной программой ОМС. Речь идет о содержании психиатрических выездных бригад станциями скорой медицинской помощи, оплате консультаций фтизиатров и психиатров, а также об оказании экстренной помощи незастрахованным гражданам.



Как отметили в итоге специалисты контрольно-счетной палаты, основные показатели критериев эффективности использования государственных средств, направленных на реализацию территориальной программы государственных гарантий, в крае не достигнуты.



Комитет по социальной политике и защите прав граждан принял отчет КСП к сведению и подготовил рекомендации для департамента здравоохранения, ТФОМСа, администрации Приморского края и страховых организаций.

Выводы аудиторов подтвердили информацию депутатов о системных проблемах здравоохранения и хроническом недофинансировании медицинских учреждений на их округах.

«Хотел бы обратиться к обновленному составу руководителей: по моим оценкам, и, думаю, коллеги меня поддержат, ситуация в здравоохранении самая худшая, в один ряд только строительство дорог можно поставить. Но медицина касается жизни людей. Новые критерии оценки работы главврачей, кадровые решения, наверное, нужны, но начинать нужно с финансирования отрасли. Первое, о чем говорит проверка - переход на оплату тарифов по клинико-статистическим группам привел к снижению оплаты за медицинскую помощь. В этом корень проблемы - вы недодаете деньги в медучреждения. Все сельские больницы, в отдаленных территориях расположенные, катастрофически недофинансированы. Предлагаю обратиться к губернатору края с просьбой взять ситуацию на личный контроль. Времени у нас нет, нужно разработать механизм по выводу отрасли из кризиса, обеспечить наши лечебные учреждения достаточным финансированием», - подчеркнул депутат Сергей Слепченко.



К вопросу о состоянии здравоохранения депутаты вернутся в апреле. Как сообщил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, по договоренности с директором департамента здравоохранения в течение месяца будет подготовлена «дорожная карта» по всем проблемам, отмеченным в отчете КСП.



Дмитрий Санников