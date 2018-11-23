Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров поддержал идею избавить россиян от так называемого поверочного рабства, сообщает DEITA.RU.

Напомним, Росстандарт планирует внести законопроект, который избавит население от забот по проверке правильности работы счетчиков воды и обязанности проводить их поверку.

Если все же законопроект будет принят, то это не означает, что поверкой счетчиков никто не будет заниматься. Эта функция перейдет поставщикам ресурсов. Проще говоря, за поверку счетчика холодной воды будет отвечать водоканал, а не собственник квартиры.

В министерстве промышленности и торговли отметили, что сложившаяся на сегодняшний день ситуация не справедлива.

В ближайшее время предложения по отмене поверок приборов учета за счет собственников будут проработаны вместе с другими министерствами и ведомствами.

Екатерина Брязгунова