В четверг, 7 февраля, подпольный цех по производству конфет Raffaello накрыли в Ростовской области, сообщает DEITA.RU. Фотографии подпольного цеха разместил паблик dpskontrol_125rus.





По имеющейся информации, у «кондитеров» был полный цикл производства. После изготовления лакомства складывали в деревянный короб, затем упаковывали в обертки и коробки.





На данный момент конфеты отправлены на экспертизу, которая раскроет секреты производства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Екатерина Брязгунова