Как сообщил глава ведомства Максим Протасов, среди основных выявленных проблем - остатки антибиотиков в мясе и подмена заявленных ингредиентов более дешевыми аналогами, сообщает DEITA.RU.

В частности, в двух случаях из 48 обнаружено превышение допустимых норм по антибиотикам, в девяти из 48 выявлены незаявленные компоненты - курица, искусственные добавки, уточнил глава в рамках Российского инвестиционного форума



При этом Роскачество уже получило обратную связь от производителей: после проверки некоторые из них сообщили, что усилили внутренний контроль на производстве или сменили поставщиков.



Михаил Грач